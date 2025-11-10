Бывший СССР
В «украинской Венеции» исчезли все мужчины

NYT: В «украинской Венеции» не осталось мужчин, кроме мэра
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На Украине, в городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», не осталось мужчин, кроме мэра города Матвея Иванова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Репортеры издания рассказывают, что все мужчины призывного возраста либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации. Город расположен возле границы с Румынией и Молдавией. «Венецией» его называют в силу того, что улицы там представлены в виде каналов.

Градоначальник Вилково же объясняет, что он остался «единственным оставшимся мужчиной» в городе. Все сотрудники мэрии, кроме Иванова, женщины. «Женщины теперь повсюду (...) Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — подытожил мэр.

Накануне водителя-украинца американской актрисы Анджелины Джоли, которая приезжала на Украину, задержали на блокпосту и попросили проехать в территориальный центр комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата), чтобы «уточнить некоторые нюансы». Он подчеркнул, что все документы были в порядке, у него на руках находились результаты недавно пройденной медкомиссии.

