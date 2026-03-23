Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 23 марта 2026

Российский фондовый рынок обвалился

Индекс Мосбиржи обвалился из-за объявления Трампа о переговорах с Ираном
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Заявление президента США Дональда Трампа о приостановке всех ударов по Ирану в связи с положительным, как он полагает, сдвигом в процессе переговоров привело к обвалу российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2 800 пунктов, хотя в начале дня поднимался до 2 875 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме его значение доходило до 2 804 пункта. В последний раз индекс находился ниже 4 марта, когда Тегеран еще не начал блокировку Ормузского пролива.

На показатель повлияла стоимость акций российских нефтяных компаний, которая отреагировала на обрушение цен на нефть. В моменте фьючерсы на сорт Brent упали со 108 до 92 долларов за баррель. По состоянию на 15:00 по московскому времени они торгуются на 101 доллара за баррель.

Доллар по отношению к российской валюте на рынке Forex подешевел почти на рубль, однако основное падение пришлось на начало торгов. На заявление Трампа курсы почти не отреагировали.

Президент США не объяснил, какой именно прогресс достигнут в ходе переговоров. Кроме того, иранские СМИ утверждают, что представители Тегерана не контактировали с США ни напрямую, ни через посредников. На этом фоне, с учетом предыдущей непоследовательности заявлений Трампа, нефть постепенно компенсирует потери в стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok