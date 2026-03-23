Очевидцы заметили перспективный «Бумеранг»

12:01, 23 марта 2026

Очевидцы заметили колесную бронемашину «Бумеранг» во время перевозки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Боевую бронированную машину семейства «Бумеранг», которую впервые открыто представили в 2015 году, заметили очевидцы на одной из дорог в России. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке видна бронемашина на колесной платформе «Бумеранг», которую перевозят на большегрузном трале. Можно допустить, что технику везут к месту подготовки к параду Победы. В прошлом году на Красной площади проехали боевые машины пехоты (БМП) К-17 «Бумеранг» с боевым модулем «Бумеранг-БМ».

Перспективную боевую машину семейства «Бумеранг» впервые представили на закрытом мероприятии в 2013 году, а во время парада в 2015-м ее представили широкой публике. Сведений о массовом использовании этих машин в войсках пока нет.

Четырехосная машина получила многослойное бронирование с использованием керамики. Двигатель «Бумеранга» расположили в передней части. Это позволило оснастить машину большой аппарелью для удобной посадки и высадки десанта. Модуль «Бумеранг-БМ» оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом и пусковыми установками для ракет «Корнет».

В апреле 2023 года источник РИА Новости сообщил о начале государственных испытаний боевых машин на платформе «Бумеранг».

