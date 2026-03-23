06:00, 24 марта 2026Мир

Перспективы вмешательства в иранский конфликт еще одного союзника Тегерана оценили

Политолог Ташиян: Движение хуситов остается козырем Ирана в войне с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) остается одним из последних «козырей» Ирана в конфликте с США и Израилем, который Тегеран может использовать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута (Ливан) Егия Ташиян.

«Вступление хуситов в войну зависит от уровня эскалации конфликта между Ираном и США. Поэтому Тегеран пока не использовал этот козырь», — указал исследователь.

Эксперт также напомнил, что с конца 2023 года хуситы наносили ракетные и беспилотные удары по связанным с Израилем целям и судоходным путям в Красном море. По его словам, это показывает способность йеменского движения проецировать силу. Он также подчеркнул, что ответные удары Вашингтона и Тель-Авива по «Ансар Алла» лишь эскалируют ситуацию в регионе и потребуют от администрации президента США Дональда Трампа дополнительных ресурсов.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США и Израиль стараются не допустить вовлечения йеменского мятежного движения хуситов в войну с Ираном. По данным издания, особую роль играют саудовские чиновники — они пытаются при помощи дипломатических инструментов удержать повстанцев от участия в боевых действиях.

