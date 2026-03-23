Первый самолет вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга спустя девять часов ограничений

Первый самолет вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково спустя девять часов действия временных ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Жительница Поморья, которая должна была улететь в Архангельск 22 марта, рассказала изданию 29.ру, что ей пришлось долго ожидать рейса из-за угрозы атаки БПЛА, а затем вернуть билет. «Вплоть до моего рейса все вылетали в штатном режиме. Нас тоже посадили в самолет вовремя, но в этот момент мы долго простояли на взлетной полосе. Пилот сообщил о беспилотной опасности, и нас спустя час нас вернули в аэропорт», — вспоминает пассажирка.

Вылететь женщина должна была в 16:15. Рейс сначала перенесли на 22:40, а затем отменили. По ее словам, она легко оформила возврат денежных средств. Также ей понравилась слаженная работа сотрудников аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Пулково отменили и задержали более 300 рейсов. Пассажирам пришлось провести ночь на полу терминала на резиновых ковриках.