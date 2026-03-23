Сотни рейсов задержали и отменили в аэропорту российского города

10:02, 23 марта 2026

Shot: Более 300 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга
Алина Черненко
СюжетАтака БПЛА

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Более 300 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, где ранее ввели ограничения на обслуживание самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что основная часть задержек — менее чем на сутки. С воскресенья, 22 марта, отложен вылет более сотни самолетов, еще 69 рейсов — отменены. Задерживаются рейсы из Ханты-Мансийска и Москвы, а также в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие города.

Из-за введенных в воздушной гавани этого российского города ограничений пассажирам пришлось провести ночь на полу терминала на резиновых ковриках. Тем временем в Telegram-канале Росавиации сообщается, что утром 23 марта Пулково возобновил прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 марта средства ПВО России уничтожили 249 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 12 регионов России, в том числе Ленинградская область.

