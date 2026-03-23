09:53, 23 марта 2026

Победителя лотереи лишат выигрыша величиной 1,2 миллиарда рублей

Олег Парамонов
Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании у победителя лотереи осталось лишь две недели, чтобы получить выигрыш величиной 10,6 миллиона фунтов стерлингов (1,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Устроители лотереи выяснили, что неизвестный купил билет в лондонском районе Бексли. Розыгрыш состоялся 4 октября 2025 года. Обладатель билета угадал все шесть выпавших номеров и выиграл джекпот, но, по-видимому, не знает об этом до сих пор.

По правилам национальной лотереи Великобритании, у участников розыгрышей есть 180 дней на получение выигрыша. 2 апреля 2026 года этот срок истечет. После этого победителя лишат права на получение выигрыша.

Чтобы разыскать обладателя билета, представители лотереи вышли на улицы Бексли с мегафоном и брендированным фургоном.

Ранее сообщалось, что в городе Тулуза во Франции бездомные купили выигрышный лотерейный билет с помощью украденной банковской карты местного жителя. Мужчина предложил разделить выигрыш пополам.

