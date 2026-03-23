10:40, 23 марта 2026

Сборы с бизнеса для спасения «Почты России» попросили снизить

«Ъ»: «Опора России» предложила смягчить законопроект о поддержке «Почты России»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский бизнес попросил смягчить изменения в закон о почтовой связи, в рамках которых власти планируют оказать поддержку «Почте России» за счет компаний. Об этом со ссылкой на обращение «Опоры России» на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко пишет «Коммерсантъ».

Текущая версия документа предлагает существенное ужесточение требований к другим операторам. Их собственный размер средств ограничивается снизу миллиардом рублей, а стоимость лицензии увеличивается с миллиона до 5-100 миллионов рублей.

Без внесения изменений с рынка придется уйти небольшим компаниям, а расходы маркетплейсов вырастут на 90 миллиардов рублей в год. Соответственно, такое решение приведет к росту цен.

Официально законопроект еще не опубликован, но его обсуждение ведется с февраля. В «Опоре России» уверены, что предложенные условия остановят развитие курьерских служб, хотя их число и без того сокращается.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что его организация также не поддерживает изменения и обратилась по этому поводу в правительство. По его словам, документ разрушит конкурентный рынок логистики, потому что речь в нем идет о принудительном распределении рыночных потоков и монополизации.

В «Опоре России» отметили, что проблемы «Почты России» имеют комплексный характер и другие участники рынка не должны решать их. Президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков подчеркивает, что укрепить позиции «Почты России» можно не только за счет пошлин для частных компаний.

В конце января этого года председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», иначе все сотрудники «скоро разбегутся» из-за низких зарплат.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в водном канале

    Обвиняющая Россию в агрессии НАТО оказалась наступательным альянсом

    Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

    В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

    В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

    Иран пригрозил заминировать Персидский залив

    В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

    Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

    Стал известен срок выписки критиковавшего СВО юриста из психбольницы

    Все новости
