Появились подробности о поиске пропавших в российском городе подростков

РИА Новости: При поиске пропавших в Ульяновске подростков обследуют берег Волги

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» займутся обследованием береговой линии Волги в Ульяновске в поиске двоих пропавших на реке подростков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисковой организации.

Собеседница агентства подчеркнула, что активные поиски ведут сотрудники МЧС, в то время как волонтеры выступят в качестве поддержки. «МЧС, насколько я знаю, обследует воду, на стороне "ЛизыАлерт" будут задачи по осмотру береговой линии. Только берег, никакой воды, никакого льда. Выезд еще не начат», — пояснила она.

О пропаже двоих подростков 2011 года рождения на Волге в Ульяновске стало известно утро 23 марта. Как сообщили в мэрии города, сообщение о происшествии поступило в ночное время. Предварительно, несовершеннолетние переходили замерзшую реку по льду. Акваторию в районе исчезновения обследуют катера на воздушной подушке, а также квадрокоптеры.

Ранее в Звенигороде во время прогулки в районе реки пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. Через несколько несколько дней спасатели начали находить их тела.