Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 23 марта 2026Россия

Появились подробности о поиске пропавших в российском городе подростков

РИА Новости: При поиске пропавших в Ульяновске подростков обследуют берег Волги
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» займутся обследованием береговой линии Волги в Ульяновске в поиске двоих пропавших на реке подростков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисковой организации.

Собеседница агентства подчеркнула, что активные поиски ведут сотрудники МЧС, в то время как волонтеры выступят в качестве поддержки. «МЧС, насколько я знаю, обследует воду, на стороне "ЛизыАлерт" будут задачи по осмотру береговой линии. Только берег, никакой воды, никакого льда. Выезд еще не начат», — пояснила она.

О пропаже двоих подростков 2011 года рождения на Волге в Ульяновске стало известно утро 23 марта. Как сообщили в мэрии города, сообщение о происшествии поступило в ночное время. Предварительно, несовершеннолетние переходили замерзшую реку по льду. Акваторию в районе исчезновения обследуют катера на воздушной подушке, а также квадрокоптеры.

Ранее в Звенигороде во время прогулки в районе реки пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед. Через несколько несколько дней спасатели начали находить их тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok