11:12, 23 марта 2026Россия

В Ульяновске двое подростков переходили Волгу по льду и пропали
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Ульяновске двое подростков переходили Волгу по льду и пропали. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии российского города.

В администрации пояснили, что исчезли двое юношей 2011 года рождения. Они потерялись в ночное время суток.

К поискам школьников подключились волонтеры, сотрудники муниципального управления гражданской защиты. В мэрии Ульяновска подчеркнули, что акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера.

До этого стало известно, что в Калининграде две школьницы провалились под лед на озере.

Еще раньше в подмосковном Звенигороде обнаружили третьего подростка, пропавшего на Москве-реке. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков провалились под лед в начале марта и не выжили. В поисковой операции были задействованы десятки спасателей со спецтехникой.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Звезду реалити-шоу нашли без признаков жизни в водном канале

    Обвиняющая Россию в агрессии НАТО оказалась наступательным альянсом

    Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

    В ДНР рассказали о контратаке ВСУ в Константиновке

    В Минобороны сообщили о продолжившейся массированной атаке ВСУ на регионы России

    Иран пригрозил заминировать Персидский залив

    В России подростки переходили Волгу по льду и пропали

    Стало известно о крушении американского истребителя в Кувейте

    Стал известен срок выписки критиковавшего СВО юриста из психбольницы

    Все новости
