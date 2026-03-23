Прогноз средней стоимости нефти в 2026 году резко повысили

Goldman Sachs повысил прогноз средней цены Brent в 2026 году с 77 до 85 долларов

Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков — Goldman Sachs (GS) — резко повысили прогноз средней стоимости основных марок нефти в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперты повысили оценку до 85 долларов за баррель для эталонной североморской марки Brent и до 79 долларов — для американской West Texas Intermediate (WTI). Для сравнения, предыдущий прогноз подразумевал среднюю стоимость этих сортов сырья на отметках в 77 и 72 долларов. Таким образом, оценки повысили на 8 и 7 долларов соответственно.

Изменение ожиданий аналитики объяснили в первую очередь негативными последствиями эскалации на Ближнем Востоке. Затяжная блокировка Ираном Ормузского пролива, полагают эксперты, приведет к минимальным объемам поставок сырья через важнейшую в регионе логистическую артерию.

В течение ближайших шести недель, прогнозируют они, транспортировка нефти по этому маршруту составит всего пять процентов от докризисного объема. Это, в свою очередь, может в значительной степени ограничить глобальное предложение сырья, что продолжит подталкивать котировки вверх.

При худшем сценарии, прогнозировали специалисты GS, стоимость Brent сможет обновить исторический максимум, установленный во время мирового финансового кризиса в 2008 году, и превысить 147 долларов за баррель. Если же ситуация на Ближнем Востоке нормализуется в скором времени, ожидают эксперты инвестбанка, цена Brent вернется в район 70 долларов в октябре-декабре 2026 года. Однако нынешняя динамика развития событий в регионе пока не говорит в пользу реализации последнего сценария, констатировали в GS.