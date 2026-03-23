Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:11, 23 марта 2026Наука и техника

«Прогресс МС-33» пристыкуют к МКС в ручном режиме

Иван Потапов
Фото: Артем Пылаев / РИА Новости

Космонавты готовы к стыковке грузового корабля «Прогресс МС-33» к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме. Об этом ТАСС сообщил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

«В этот раз мы уже заранее предполагаем, что корабль не сможет причалить в автомате. Поэтому, не дожидаясь появления сообщения об отказе, на причаливании по указанию Центра управления полетами мы возьмем управление на себя», — сказал космонавт.

По его словам, экипаж МКС готов к телеоператорному режиму управления (ТОРУ) стыковкой, которая является расчетной штатной ситуаций.

Ранее НАСА и госкорпорация «Роскосмос» сообщили, что на корабле «Прогресс МС-33» не работает одна из антенн.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур вчера, 22 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok