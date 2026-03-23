«Прогресс МС-33» пристыкуют к МКС в ручном режиме

Кудь-Сверчков: Космонавты пристыкуют «Прогресс МС-33» к МКС в ручном режиме

Космонавты готовы к стыковке грузового корабля «Прогресс МС-33» к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме. Об этом ТАСС сообщил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

«В этот раз мы уже заранее предполагаем, что корабль не сможет причалить в автомате. Поэтому, не дожидаясь появления сообщения об отказе, на причаливании по указанию Центра управления полетами мы возьмем управление на себя», — сказал космонавт.

По его словам, экипаж МКС готов к телеоператорному режиму управления (ТОРУ) стыковкой, которая является расчетной штатной ситуаций.

Ранее НАСА и госкорпорация «Роскосмос» сообщили, что на корабле «Прогресс МС-33» не работает одна из антенн.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур вчера, 22 марта.