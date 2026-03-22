«Прогресс МС-33» отправился к МКС

«Роскосмос»: Ракета с кораблем «Прогресс МС-33» стартовала

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» отправилась к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Ракета стартовала с космодрома Байконур. Стыковка корабля с модулем «Поиск» состоится 24 марта в 16:35 по московскому времени.

Корабль доставит на МКС 2509 килограммов грузов. В частности, на борт станции отправили 1211 килограммов сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. Космонавты получат оборудование для проведения эксперимента «Солнце-Терагерц». Также на борту «Прогресса» находится 828 килограммов топлива для дозаправки станции.

На головном обтекателе ракеты разместили эмблему «Недели космоса», которая будет проходить 6-12 апреля.

16 марта «Роскосмос» сообщил, что космический грузовик «Прогресс МС-31» отстыковался от модуля «Пирс» российского сегмента МКС.