НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

НАСА: Одна из антенн системы «Курс» на российском «Прогрессе» не работает

На запущенном сегодня российском грузовом корабле «Прогресс МС-33» обнаружили неполадку. Одна из антенн корабля не работает, сообщило НАСА.

«После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" космического корабля "Прогресс" развернулась не так, как планировалось», — говорится в заявлении космического ведомства США. Там добавили, что все остальные системы корабля работают штатно.

Отмечается, что специалисты «Роскосмоса» продолжают устранение неполадок с антенной. Если ее не развернут, космонавт Сергей Кудь-Сверчков будет вручную управлять сближением и стыковкой корабля с МКС. Он будет использовать систему телероботизированного управления сближением. Панель управления резервной системой находится в служебном модуле «Звезда».

Ракета «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-33» стартовала с Байконура в 15:00 по московскому времени. Стыковка корабля с МКС состоится 24 марта в 16:35. На борту грузовика находится 2509 килограммов груза.