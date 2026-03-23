00:00, 24 марта 2026Россия

Пять мирных россиян пострадали в результате атак ВСУ

Гладков: 5 мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Пять мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Ракитное в результате атаки дронов ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС.

«В городской больнице №2 г. Белгорода троим мужчинам медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее Гладков призвал убрать военные автомобили от мест скопления россиян, в том числе социальных объектов.

