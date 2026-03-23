Раскрыт план властей ЕС дестабилизировать Венгрию перед выборами и обвинить Россию

Власти Евросоюза (ЕС) планируют дестабилизировать Венгрию накануне выборов и обвинить в этом Россию. С таким заявлением в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«В Брюсселе царит полная паника. Их марионетка (лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» — прим. «Ленты.ру») Петер Мадьяр вот-вот проиграет выборы в Венгрии, причем с большим отрывом. Поэтому они, как всегда, кричат: ​​"Россия, Россия, Россия!» — написал эксперт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в сговоре с оппозиционной партией «Тиса» после заявления Киева о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя ситуацию вокруг предстоящих выборов, заявил, что Украина пытается давить на Венгрию, лишив доступа к российским энергоресурсам.