16:46, 23 марта 2026Россия

Белик: Украина пытается давить на Венгрию, лишив доступа к энергоресурсам России
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина пытается давить на Венгрию, лишив ее доступа к российским энергоресурсам. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает ТАСС.

По словам парламентария, действия Украины преследуют цель изолировать страну, открыто критикующую Киев и блокирующую решения Евросоюза о выделении финансирования Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Белик обратил внимание на то, что провокации происходят при попустительстве Евросоюза. «Европа, следуя своей антироссийской политике, допускает эти провокации и готова вовсе отказаться от российских энергоресурсов, даже если это негативно скажется на ее собственных интересах», — обозначил депутат.

О том, что объекты инфраструктуры для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» подверглись атакам, стало известно 19 марта. Будапешт также обвинил Киев в том, что по политическим мотивам было принято решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба».

Ранее первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции Киева.

