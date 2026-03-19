В России спрогнозировали позиции Киева после выборов в одной европейской стране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 19 марта 2026Россия

Джабаров: Победа партии Орбана на выборах в Венгрии ослабит позиции Киева
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в апреле ослабит позиции Киева. Такое мнение выразил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».

«Это влияние может оказаться достаточно сильным», — считает сенатор.

Прогнозируя позиции Киева после выборов в европейской стране, Джабаров отметил, что, в частности, это повлияет на выделение Евросоюзом кредита Украине в размере более 90 миллиардов евро. Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день именно позиция Будапешта блокирует данное решение.

«После выборов в Венгрии Киеву, например, будет сложно найти очередную причину, почему он блокирует нефтепровод "Дружба", который идет из России через Украину в Словакию и Венгрию. Не говоря о том, что при Орбане Венгрия не согласится платить за поддержку киевского режима», — заключил парламентарий.

Джабаров также назвал конфликт Киева с Будапештом принципиальным, и не исключил провокаций со стороны Украины в преддверии выборов в Венгрии. «Они могут пойти на убийства, теракты, на любые провокации, только бы Орбан не победил. Так как в случае его победы вести войну Зеленскому будет фактически не на что», — выразил свое мнение сенатор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Речь шла о блокировке выделения Киеву 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok