14:04, 19 марта 2026

Стало известно о выдвинутом Орбаном жестком ультиматуме Зеленскому

Варвара Кошечкина

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: "Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!"», — написал он.

Французский политик поддержал венгерского политика, заявив, что Орбан блокирует план Евросоюза по выделению 90 миллиардов евро Украине, который обошелся бы Франции в 17 миллиардов. Он также призвал не предоставлять деньги Украине.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит выделение Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

