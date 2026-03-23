00:26, 23 марта 2026Мир

В Венгрии отреагировали на планы Украины прислать наблюдателей на выборы

Сийярто: Украина находится в сговоре с венгерской оппозиционной партией «Тиса»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в сговоре с оппозиционной партии «Тиса» после заявления Киева о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто усомнился в чистоте намерений украинской стороны, потребовав от Киева прекратить вмешательство в избирательный процесс. «Что ж, я думаю, что украинцев на самом деле не столько беспокоит прозрачность, сколько то, что они видят ситуацию в Венгрии», — сказал он.

Министр указал, что Украина видит, сколько человек приходят на митинги венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поэтому продолжает «крайне грубое вмешательство в венгерские выборы».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Орбан может с успехом продолжать блокировать выделение кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро, поскольку у руководства объединения нет «плана Б».

