В Венгрии отреагировали на планы Украины прислать наблюдателей на выборы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в сговоре с оппозиционной партии «Тиса» после заявления Киева о желании прислать на предстоящие парламентские выборы в стране своих наблюдателей. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Сийярто усомнился в чистоте намерений украинской стороны, потребовав от Киева прекратить вмешательство в избирательный процесс. «Что ж, я думаю, что украинцев на самом деле не столько беспокоит прозрачность, сколько то, что они видят ситуацию в Венгрии», — сказал он.
Министр указал, что Украина видит, сколько человек приходят на митинги венгерского премьер-министра Виктора Орбана, поэтому продолжает «крайне грубое вмешательство в венгерские выборы».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Орбан может с успехом продолжать блокировать выделение кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро, поскольку у руководства объединения нет «плана Б».