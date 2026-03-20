Европейский лидер заявил об успехе плана Орбана по кредиту Украине

Премьер Польши Туск: У ЕС нет «плана Б» по выделению кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может с успехом продолжать блокировать выделение кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро, поскольку у руководства объединения нет «плана Б». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Я не хочу никого вводить в заблуждение — нет никакого плана Б. Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом», — сказал он.

Туск добавил, что ЕС, вероятно, не сможет разблокировать выделение помощи Украине до 12 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Ранее Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерский премьер подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии, что нефтяная блокада не повторится в будущем.