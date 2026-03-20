Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 20 марта 2026

Европейский лидер заявил об успехе плана Орбана по кредиту Украине

Премьер Польши Туск: У ЕС нет «плана Б» по выделению кредита Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может с успехом продолжать блокировать выделение кредита Европейского союза (ЕС) Украине на сумму 90 миллиардов евро, поскольку у руководства объединения нет «плана Б». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Я не хочу никого вводить в заблуждение — нет никакого плана Б. Если какое-то государство, в данном случае Венгрия, упрется и продолжит блокировать изменения в бюджете сообщества, то у него это получится с успехом», — сказал он.

Туск добавил, что ЕС, вероятно, не сможет разблокировать выделение помощи Украине до 12 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Ранее Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерский премьер подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии, что нефтяная блокада не повторится в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok