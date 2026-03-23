Россия пообещала ответить на беспредел НАТО в Балтийском море

МИД: РФ ответит на попытки превратить Балтийское море во внутренние воды НАТО

Россия примет все необходимые меры для ответа на беспредел, направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во «внутренние воды» НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во "внутренние воды" НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — говорится в публикации.

