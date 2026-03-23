16:30, 23 марта 2026Мир

Россия пообещала ответить на беспредел НАТО в Балтийском море

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Prefecture Maritime De La Mediterranee / Etat Major des Armees / Reuters

Россия примет все необходимые меры для ответа на беспредел, направленный на превращение Балтийского моря и других акваторий во «внутренние воды» НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во "внутренние воды" НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — говорится в публикации.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вероятность начала наземной операции США в Иране выглядит не очень убедительной, но если это случится, то произойдет обострение конфликта между странами. «Пока их перспективы выглядят не очень убедительно, но если такое произойдет, конечно, это еще больше обострит и приведет к дальнейшей эскалации всей ситуации», — отметил он.

