10:34, 23 марта 2026Мир

В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

Руденко: Начало наземной операции США в Иране выглядит не очень убедительным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Вероятность начала наземной операции США в Иране выглядит не очень убедительной, но если это случится, то произойдет обострение конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока их перспективы выглядят не очень убедительно, но если такое произойдет, конечно, это еще больше обострит и приведет к дальнейшей эскалации всей ситуации и вряд ли приблизит к завершению этот конфликт», — отметил дипломат.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что США предупредили Израиль и другие страны о планах начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

