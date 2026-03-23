Россиянам назвали важные действия при оформлении ипотеки в другом городе

«Мавис»: Россияне могут оформить льготную ипотеку в другом городе

Россияне могут оформить ипотеку, в том числе льготную, в другом городе. Действия, которые важно совершить для оформления такого жилищного кредита, «Ленте.ру» описали эксперты компании «Мавис».

Специалисты подчеркнули, что место регистрации заемщика не влияет ни на ставку, ни на размер первоначального взноса — условия остаются стандартными. Они отметили, что при одобрении кредита банк смотрит прежде всего на платежеспособность клиента, его кредитную историю и ликвидность приобретаемого жилья, то есть на то, сможет ли он продать объект в случае невыплаты долга.

Большинство сделок на сегодняшний день можно провести и без поездки в другой город. В случае удаленного оформления покупатель подписывает кредитный договор и договор купли-продажи электронной подписью через приложение банка или личный кабинет, осматривает квартиру через 3D-тур или по видеосвязи с риелтором, а деньги переводит на счет эскроу или продавца. Эксперты уточнили, что с прошлого года для большинства новостроек стали обязательными цифровые паспорта объектов, что дополнительно упрощает дистанционный выбор жилья.

Между тем в некоторых случаях личный визит все же необходим. Так, если объект не аккредитован в банке или речь идет о старом фонде, таунхаусе, загородном доме или другом нестандартном объекте недвижимости в регионе без банковского отделения, может понадобиться выезд оценщика и личное подписание акта осмотра. Приехать придется и тем, кто отказывается от электронного документооборота и хочет подписать договоры на бумаге. Отдельный случай — сделки с маткапиталом, хотя в последнее время их все чаще оформляют через МФЦ или госуслуги по месту жительства, рассказали специалисты.

Что касается льготных программ, семейная ипотека доступна вне зависимости от региона проживания: ее можно оформить, например, на квартиру в Москве или Петербурге, живя в Новосибирске, — главное, чтобы объект участвовал в программе, а цена не превышала региональный лимит. IT-специалисты также могут приобрести жилье практически в любом аккредитованном банком регионе, хотя для Москвы действуют отдельные ограничения. Вместе с тем дальневосточная, арктическая и сельская ипотека, добавили эксперты, жестко привязана к конкретным территориям. По первым двум программам объект должен находиться в соответствующей зоне, а банки нередко проверяют факт регистрации там заемщика или членов его семьи после покупки, если это входит в условия. Сельская ипотека не распространяется на города-миллионники. В компании напомнили, что даже если покупатель живет в мегаполисе, приобретаемый объект обязан соответствовать критериям сельской территории.

