15:19, 23 марта 2026Россия

Россияне пожаловались на наставившую на школьников автомат учительницу

Никита Абрамов

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

В Челябинской области родители пожаловались на учительницу, которая наставила автомат на школьников для фото. Об этом сообщает издание 74.ru.

По предварительным данным, фотография с девятиклассниками задумывалась как шутка.

«Как объяснили дети, идею с оружием предложили мальчики. Но к детям вопросов нет. Как взрослые женщины додумались это реализовать? О чем думала учитель, когда направляла оружие на детей? Видимо, всем показалось это забавным», — рассказала одна из матерей.

В свою очередь, в приемной учебного учреждения сообщили, что подобных фотосессий в стенах школы не проводилось. На данный момент в учреждение выехала комиссия Министерства образования области.

Ранее родители пожаловались на длящуюся годами травлю детей в школе в Дзержинском районе Волгограда. Одна из матерей рассказала, что в классе, где учится ее ребенок, устраиваются систематические драки.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Жителей Подмосковья предупредили о клещах

    Обрушившаяся на Землю магнитная буря cтихла

    Из аэропорта в США эвакуировали сотрудников

    Россиянина превратили в раба и заставили жить в коровнике

    Системы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке

    В Windows сломался интернет

    В Банке России спрогнозировали судьбу ключевой ставки

    В России обратили внимание на поведение США и Таджикистана в годовщину теракта в «Крокусе»

    Все новости
