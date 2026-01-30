Реклама

Россия
11:53, 30 января 2026Россия

Родители пожаловались на длящуюся годами травлю детей в российской школе

Родители пожаловались на длящуюся годами травлю детей в школе в Волгограде
Майя Назарова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Родители пожаловались на длящуюся годами травлю детей в школе в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщил портал V1.ru.

Одна из матерей рассказала российскому изданию, что в классе, где учится ее ребенок, устраиваются систематические драки. Их зачинщиками являются подростки, на которых не могут повлиять ни завуч, ни директор образовательного учреждения.

Беспредел, как утверждает родительница, продолжается уже несколько лет. «Это кучка друзей, любящих издеваться над теми, кто слабее. Как я поняла, делают они это намеренно, зная, что им ничего за это не будет», — поделилась она.

По словам женщины, многие родители пытались вмешаться в проблему, однако их усилия ни к чему не привели. Директор школы отказалась комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге охранник угрожал избить учащихся школы № 628 палкой с гвоздями. Уточнялось, что агрессии со стороны сотрудника подверглись семиклассники, которые периодически хулиганили.

