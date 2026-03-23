13:26, 23 марта 2026Путешествия

Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

Елизавета Гринберг (редактор)

Российские туристы упали в океан с высоты 50 метров во время полета на парашюте в Таиланде и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, инцидент произошел рядом с одним из пляжей на курорте Пхукет. Семейная пара из Санкт-Петербурга — Галина и Эмиль — решили полетать на парашюте на закате. Это было давней мечтой жены.

Во время полета Галина снимала происходящее на видео. Как сообщается, в один момент она почувствовала, что трос резко дернулся. Затем они начали резко терять скорость, а затем и высоту и за считаные секунды упали в океан, что и видно на кадрах. По словам туристки, до соприкосновения с водой инструктор-таец, который летел вместе с парой, уводил парашют в сторону для того, чтобы он не накрыл отдыхающих в воде. У него получилось этого избежать.

Галина рассказала, что их эвакуировали на гидроцикле — в это время он проплывал рядом. Организаторы, к которым россияне обратились с претензией, не назвали им причину произошедшего и лишь предложили полетать второй раз бесплатно. Туристы предположили, что у них сломался катер либо кончилось топливо.

Ранее туристка в Таиланде упала с гидроцикла. Она провела пять часов в море, но в итоге была спасена.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Все новости
