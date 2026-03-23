14:08, 23 марта 2026Россия

Россиянин оседлал белого коня, прискакал в магазин, устроил погром и попал на видео

В Сочи всадник на белом коне устроил погром в продуктовом магазине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Сочи мужчина оседлал белого коня, прискакал в продуктовый магазин, заехал в него и случайно устроил погром. Происшествие попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Утверждается, что всадник решил заехать в магазин прямо на коне, так как «не хотел оставлять его на улице».

В подписи к видео говорится, что конь случайно задел один из стендов с продуктами, потерял равновесие и рухнул на пол. На кадрах видно, что мужчина пытается поднять животное, но оно отбрыкивается и разносит окружающие полки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 67-летняя пенсионерка осталась без руки из-за нападения лошади.

    Трамп приказал остановить удары по Ирану

    Гагарина уличила Анну Asti в пропаганде женского алкоголизма

    Москвичам назвали время схода снега

    Мужчина забросил ведро с человеческими останками во двор отделения ФБР

    Россиянин оседлал белого коня, прискакал в магазин, устроил погром и попал на видео

    ГИБДД назвала число водителей без одного документа на машину

    Бывшего циркача задержали после пожара с тремя погибшими в центре Москвы

    Главу МВД Киргизии привлекли к ответственности

    Число жертв пожара в многоэтажке в центре Москвы снова выросло

    Танкеры в Персидском заливе столкнулись с новой проблемой

    Все новости
