Россиянин оседлал белого коня, прискакал в магазин, устроил погром и попал на видео

В Сочи всадник на белом коне устроил погром в продуктовом магазине

В Сочи мужчина оседлал белого коня, прискакал в продуктовый магазин, заехал в него и случайно устроил погром. Происшествие попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Утверждается, что всадник решил заехать в магазин прямо на коне, так как «не хотел оставлять его на улице».

В подписи к видео говорится, что конь случайно задел один из стендов с продуктами, потерял равновесие и рухнул на пол. На кадрах видно, что мужчина пытается поднять животное, но оно отбрыкивается и разносит окружающие полки.

