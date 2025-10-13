Российская пенсионерка осталась без руки из-за лошади

В Ленобласти 67-летняя пенсионерка осталась без руки из-за нападения лошади

В Ленинградской области 67-летняя пенсионерка осталась без руки из-за нападения лошади в СНТ «Орбита-3». Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянка подверглась нападению жеребца, который накануне днем забрел на ее участок. Полицейские в ходе проверки установили, что 71-летний сосед пострадавшей не привязал своего коня и позволил ему свободно разгуливать по территории СНТ.

Женщину после встречи с животным увезли в больницу в тяжелом состоянии. Как отметили очевидцы, ее рука держалась на одном сухожилии. Кроме того, у пенсионерки были сломаны ребра и нос.

Жители СНТ в Ленобласти отметили, что владелец коня не в первый раз оказывается участником неприятных историй. Участок, на котором обитают животные, не огорожен. Убедить владельца установить забор не удалось, на предложение поставить ограду за счет садоводства мужчина ответил отказом. Соседи подчеркнули, что россиянин неоднократно угрожал им и нецензурно оскорблял.

