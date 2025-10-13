Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 13 октября 2025Россия

Российская пенсионерка осталась без руки из-за лошади

В Ленобласти 67-летняя пенсионерка осталась без руки из-за нападения лошади
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

В Ленинградской области 67-летняя пенсионерка осталась без руки из-за нападения лошади в СНТ «Орбита-3». Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, россиянка подверглась нападению жеребца, который накануне днем забрел на ее участок. Полицейские в ходе проверки установили, что 71-летний сосед пострадавшей не привязал своего коня и позволил ему свободно разгуливать по территории СНТ.

Женщину после встречи с животным увезли в больницу в тяжелом состоянии. Как отметили очевидцы, ее рука держалась на одном сухожилии. Кроме того, у пенсионерки были сломаны ребра и нос.

Жители СНТ в Ленобласти отметили, что владелец коня не в первый раз оказывается участником неприятных историй. Участок, на котором обитают животные, не огорожен. Убедить владельца установить забор не удалось, на предложение поставить ограду за счет садоводства мужчина ответил отказом. Соседи подчеркнули, что россиянин неоднократно угрожал им и нецензурно оскорблял.

Ранее сообщалось, что в Ишимбае в Башкирии 14-летний школьник порвал почку после падения с лошади.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Мощный тайфун обрушился на Аляску

    Израильские депутаты попытались прервать Трампа и поплатились

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости