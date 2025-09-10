Россия
Российский школьник порвал почку после падения с лошади

В Башкирии 14-летний школьник порвал почку после падения с лошади
Анна Щербакова
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ишимбае в Башкирии 14-летний школьник порвал почку после падения с лошади. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Юного россиянина на вертолете доставили в Уфу. Там его поместили республиканскую детскую клиническую больницу.

Подростка начали готовить к операции. Об обстоятельствах случившегося информации не приводится.

До этого стало известно, что в Приморском крае десятилетний мальчик попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания. Учащийся нырнул в реку и потерял сознание. Его вытащил из водоема случайный прохожий.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 13-летний ученик попал в больницу прямо с футбольного поля. Во время матча он неудачно упал, в результате чего у несовершеннолетнего произошел разрыв селезенки.

    Все новости