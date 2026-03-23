Россиянка описала три города в Китае фразой «почувствуете себя миллионером»

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала три города, в которых туристы могут почувствовать себя миллионерами при бюджете в 40 долларов (около 3,3 тысячи рублей) в день. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации посоветовала обратить внимание на Чунцин, который называют городом гор и туманов. Именно там поезд метро проходит прямо сквозь жилой дом, а знаменитый архитектурный комплекс «Пещера Хунъя» встроен в скалу. По словам россиянки, вход почти на все достопримечательности этого города бесплатный, а дневной бюджет легко уложить примерно в 30 долларов (2,5 тысячи рублей).

Гуанчжоу путешественница назвала одним из самых дешевых мегаполисов Поднебесной. Там можно бесплатно гулять по парку Юэсю или посетить Музей провинции Гуандун с тысячами артефактов. «Дневные траты в районе 40 долларов позволят вам чувствовать себя вполне комфортно», — добавила она.

Третий город в списке россиянки — Чэнду. Билет в местный парк с пандами стоит 55 юаней (около 671 рубля), а для детей и пенсионеров вход туда бесплатный. «Атмосферные Узкие и Широкие улочки (Kuan Zhai Xiangzi) с чайными домиками и уличными музыкантами вообще не потребуют от вас денег, только время», — заключила автор.

