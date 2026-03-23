Россиянке дали срок за создание гей-клуба

Жительницу Читы отправили в колонию на 4 года за создание гей-клуба

Жительница Читы Татьяна Зорина получила четыре года колонии общего режима за организацию ячейки запрещенного движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает «Чита.ру».

По данным издания, 26 октября 2024 года силовики и участники движения «Русская община» нагрянули с рейдом в гей-клуб (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Джексон» на улице Петровско-Заводской. Попасть в заведение можно было только после звонка и прохождения фейс-контроля. Осужденная была организатором работы заведения, проводила мероприятия и администрировала группу в социальных сетях.

На время расследования уголовного дела хозяйка заведения была помещена под домашний арест.