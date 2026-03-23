Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:17, 23 марта 2026

Россиянке дали срок за создание гей-клуба

Жительницу Читы отправили в колонию на 4 года за создание гей-клуба
Владимир Седов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Жительница Читы Татьяна Зорина получила четыре года колонии общего режима за организацию ячейки запрещенного движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает «Чита.ру».

По данным издания, 26 октября 2024 года силовики и участники движения «Русская община» нагрянули с рейдом в гей-клуб (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Джексон» на улице Петровско-Заводской. Попасть в заведение можно было только после звонка и прохождения фейс-контроля. Осужденная была организатором работы заведения, проводила мероприятия и администрировала группу в социальных сетях.

На время расследования уголовного дела хозяйка заведения была помещена под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok