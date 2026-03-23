12:26, 23 марта 2026Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ с техникой НАТО

РИА Новости: ВС РФ поразили технику НАТО на полигоне ВСУ в Черниговской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по полигону украинских войск с техникой Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилет в бывшую в/ч А-0254, которую сейчас использует территориальная оборона для тренировок», — сказал он.

Из-за удара пострадали более 30 военнослужащих ВСУ. Полигон предназначался для обучения украинских бойцов использованию техники НАТО.

Ранее ВС РФ ударили по украинскому военному полигону в районе города Васильков под Киевом, куда незадолго до атаки были доставлены новейшие французские дроны.

