13:40, 23 марта 2026Бывший СССР

Российские войска продвинулись у Славянска

Подразделения ВС России ведут бои за Миньковку на славянском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись у Славянска. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска ведут успешные бои за Миньковку», — передает канал слова источника.

Источник рассказал, что российские подразделения смогли продвинуться и в сторону Рай-Александровки.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что Краматорск и Славянск — это важная для освобождения Донбасса конгломерация, и взятие контроля над этими городами за летний период реально.

