Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 23 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о взятии под контроль Славянска и Краматорска за лето

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Краматорск и Славянск — это важная для освобождения Донбасса конгломерация, и взятие контроля над этими городами за летний период реально, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что главной целью российских военных на весну и лето станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. Он пояснил, что эти два города являются знаковыми для Новороссии.

Депутат отметил, что Краматорск и Славянск являются важными составляющими для специальной военной операции на Украине, поэтому Вооруженные силы России будут выходить на эту конгломерацию и зачищать. По его словам, это будет последним рывком перед освобождением Донбасса.

«Я думаю, хватит возможностей за лето решить этот вопрос. Там уже начинаются "зеленка", сухая земля, и для нас это выгодно. Но есть определенные нюансы по времени. Мы же все-таки сохраняем людей и постараемся сделать с наименьшими потерями. Не бывает на войне без потерь, но их можно минимизировать. Поэтому в таком спокойном темпе, тихонечко будут выдавливаться вообще все военные формирования Украины за пределы всего Донбасса», — сказал Колесник.

20 марта командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные «довольно упорно обороняют свои позиции» и «бьются до конца».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok