Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:44, 23 марта 2026Интернет и СМИ

С живущей в Европе бывшей ведущей «Вестей» захотели взыскать сотни тысяч рублей

ФССП взыщет с ведущей Курбангалеевой 208 тысяч рублей из-за штрафов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Tatarstan.ru / Wikimedia

С бывшей ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущей в Европе, захотели взыскать сотни тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов. Об этом свидетельствуют данные в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Согласно данным базы, в отношении Курбангалеевой возбудили пять исполнительных производств. Уточнялось, что их завели в Казани в период с февраля 2025 по январь 2026 года. Так, Курбангалеева не погасила задолженность по штрафам, назначенным за административные правонарушения.

О каких именно противоправных действиях идет речь, не сообщается. Всего с ведущей могут взыскать 208 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ведущую заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Курбангалееву признали виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    Власти Китая пошли на экстренную меру из-за топливного кризиса

    Очевидцы заметили перспективный «Бумеранг»

    Буланова оказалась под капельницей после концерта

    В России отреагировали на слова Рютте о желании Зеленского заключить мирное соглашение

    Хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки

    Названы самые ненадежные автомобили

    Умер бывший премьер-министр Франции Жоспен

    Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал об удививших его в России вещах

    55-летняя Ума Турман показала фигуру в нижнем белье для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok