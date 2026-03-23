09:31, 23 марта 2026Культура

Сарик Андреасян станет отцом в пятый раз

Жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк сообщила о беременности
Ольга Коровина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк ждут ребенка. Об этом пара объявила в Telegram-канале.

Супруги опубликовали кадры с фотосессии, где Моряк предстала с округлившимся животом. Пара отметила, что скоро их семья официально станет многодетной.

«Мы счастливы. Не просто счастливы, а глубоко, всеобъемлюще, по-настоящему счастливы. Добро пожаловать в нашу большую, любящую семью, малыш! Мы уже всем сердцем ждем тебя», — добавили Моряк и Андреасян.

У Андреасяна есть двое сыновей от первого брака. В браке с Моряк на свет появились две дочери — Элизабет и Шарлиз.

Ранее Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.

