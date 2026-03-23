13:34, 23 марта 2026

Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В ближайшие дни снег в Москве практически полностью исчезнет. Темпы его таяния раскрыл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, за последние сутки высота сугробов на столичной метеостанции ВДНХ уменьшилась с 20 до 18 сантиметров. «Снежный покров продолжит стремительно таять, и к концу семидневки его слой составит не более двух-семи сантиметров», — рассказал он.

Ранее Евгений Тишковец предсказал жителям столицы майское тепло в ближайшие выходные. Так, в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, столбики термометров в Москве покажут плюс 15-18 градусов Цельсия.

