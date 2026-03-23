Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

В Ставропольском крае арестовали мужчину за расправу над молодой девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, ночью 14 марта 31-летний местный житель в одном из разрушенных гаражей Изобильного распивал алкогольные напитки со своей 20-летней знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт и обвиняемый нанес пострадавшей множественные удары руками, ногами, кирпичом и ножом. Полученные ею ранения оказались несовместимы с жизнью.
По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен осмотр места преступления и назначены необходимые экспертизы, направленные на закрепление доказательной базы.
