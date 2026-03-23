Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 23 марта 2026

Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

В Ставропольском крае арестовали мужчину за убийство молодой девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ставропольском крае арестовали мужчину за расправу над молодой девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 14 марта 31-летний местный житель в одном из разрушенных гаражей Изобильного распивал алкогольные напитки со своей 20-летней знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт и обвиняемый нанес пострадавшей множественные удары руками, ногами, кирпичом и ножом. Полученные ею ранения оказались несовместимы с жизнью.

По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен осмотр места преступления и назначены необходимые экспертизы, направленные на закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась с мужем при помощи знакомого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok