Россиянка расправилась с мужем при помощи знакомого

16:57, 20 марта 2026

В Пермском крае мужчину и женщину осудили за убийство ее мужа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Пермском крае мужчину и женщину осудили за расправу над ее мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2016 года пострадавший пришел в дом к фигуранту, где увидел его жену. На почве ревности между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множественные удары мужчине. При этом его жена также принимала участие в преступлении, несколько раз ударив мужа. С целью скрыть преступление осужденный утопил тело в реке.

Сразу установить их причастность не удалось. В результате детального изучения материалов дела в 2025 году следователи установили причастность жены пострадавшего к расправе. После этого женщина дала признательные показания и рассказала о соучастнике.

Проведены судебные экспертизы, следственный эксперимент с обвиняемой, а также допрошены дополнительные свидетели.

Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, а мужчину — к 17 годам колонии особого режима.

