Стали известны посредники в переговорах между США и Ираном

Axios: Между США и Ираном посредничают Турция, Египет и Пакистан

Посредниками между Соединенными Штатами и Ираном в переговорах выступают Турция, Египет и Пакистан. Об этом в соцсети Х сообщает корреспондент Axios Барак Равид.

«В последние два дня в попытке обеспечить деэскалацию послания США и Ирана передавали Турция, Египет и Пакистан», — написал в соцсети X корреспондент Барак Равид. По его данным, высокопоставленные чиновники трех стран провели раздельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Собеседник Равида сообщил, что посредничество продолжается и есть прогресс. Стороны обсуждают завершение войны и урегулирование остающихся вопросов.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Пентагону. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.