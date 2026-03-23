Стало известно о выживших при крушении самолета с военными

Стало известно о выживших при крушении военного самолета Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту в Колумбии. О состоянии людей рассказал президент страны Густаво Петро в социальной сети Х.
На данный момент известно о 77 выживших, все они с ранениями доставлены в больницу. Один человек погиб.
О состоянии еще 43 человек пока ничего неизвестно. Причины крушения выясняются.
Об авиакатастрофе в колумбийском городе Пуэрто-Легуисамо близ границы с Перу стало известно около восьми вечера по московскому времени. Военный самолет упал при взлете, он не смог набрать высоту.
Находившиеся на борту военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе перед возвращением в столицу Боготу.