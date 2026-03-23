Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 23 марта 2026

Стало известно о выживших при крушении самолета с военными

При крушении военного самолета Hercules C-130 в Колумбии точно выжили 77 человек
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Стало известно о выживших при крушении военного самолета Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту в Колумбии. О состоянии людей рассказал президент страны Густаво Петро в социальной сети Х.

На данный момент известно о 77 выживших, все они с ранениями доставлены в больницу. Один человек погиб.

О состоянии еще 43 человек пока ничего неизвестно. Причины крушения выясняются.

Об авиакатастрофе в колумбийском городе Пуэрто-Легуисамо близ границы с Перу стало известно около восьми вечера по московскому времени. Военный самолет упал при взлете, он не смог набрать высоту.

Находившиеся на борту военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе перед возвращением в столицу Боготу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Москвичам пообещали морозы

    Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану

    По всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии

    Парк Победы в российском городе завалило фекалиями

    Мощный пожар в Колумбии на месте крушения самолета сняли на видео

    Украину обвинили в подготовке коварного плана против Крыма

    Раскрыто возможное место запуска пытавшихся атаковать Ленобласть беспилотников

    Стармер резко высказался в адрес Трампа после скандального видео

    Путин подписал закон о доходах от возвращенных пенсионных взносов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok