Стало известно о выживших при крушении самолета с военными

При крушении военного самолета Hercules C-130 в Колумбии точно выжили 77 человек

Стало известно о выживших при крушении военного самолета Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту в Колумбии. О состоянии людей рассказал президент страны Густаво Петро в социальной сети Х.

На данный момент известно о 77 выживших, все они с ранениями доставлены в больницу. Один человек погиб.

О состоянии еще 43 человек пока ничего неизвестно. Причины крушения выясняются.

Об авиакатастрофе в колумбийском городе Пуэрто-Легуисамо близ границы с Перу стало известно около восьми вечера по московскому времени. Военный самолет упал при взлете, он не смог набрать высоту.

Находившиеся на борту военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе перед возвращением в столицу Боготу.

