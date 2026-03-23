15:17, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Театры станут доступнее россиянам

«Одноклассники» запускают проект «Театр без границ»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В преддверии Всемирного дня театра «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запускают проект «Театр без границ». В Год единства народов России социальная сеть объединила пять театров из разных регионов страны — от Москвы до Сахалина. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках проекта пользователей ОК ждут видеоэкскурсии по каждому театру, которые помогут погрузиться в атмосферу и заглянуть за кулисы. Также будут доступны подборки в формате карточек с рекомендациями для зрителей –– каждый театр выбрал пять спектаклей, с которых советует начать знакомство с репертуаром. В рубрике «Человек из театра» между тем выйдут короткие видеоклипы с представителями разных театральных профессий. Героями стали не актеры, а те, кто остается в тени.

«"Одноклассники" — народная социальная сеть, поэтому в этом проекте мы сознательно ушли от столичного лоска и показываем театры в разных регионах: Москва, Белгород, Пермь, Екатеринбург и Сахалин. Театр объединяет людей по всей стране, а его главная ценность — люди, которые в нем работают», — высказался руководитель направления стратегических партнерств в ОК Андрей Березкин.

Белгородскому театру имени М. С. Щепкина почти 90 лет, и за билетами выстраиваются очереди. Пермский Театр-Театр называют «волшебным муравейником», где каждый работает ради чуда для зрителей. Свердловскому театру музкомедии в Екатеринбурге тоже больше 90 лет: две сцены, 460 сотрудников, свыше 1600 спектаклей в год и 25 «Золотых масок». В Театре имени Вахтангова шутят, что за счастье работать здесь можно брать плату на входе. А самый восточный участник проекта — Сахалинский театр имени А. П. Чехова — напоминает, что для театра нет расстояний.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Россияне резко потеряли интерес к машинам ушедшего из России бренда

    В России отреагировали на попытки Украины отрезать Венгрию от российских энергоресурсов

    В России отреагировали на желание постсоветской страны вступить в «коалицию желающих»

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    Все новости
