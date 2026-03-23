20:56, 23 марта 2026Наука и техника

Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

MacRumors: Пользователи выбрали iPhone Air ради тонкого титанового корпуса
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Смартфон iPhone Air, провалившийся на рынке сразу после релиза, неожиданно стал популярным в США. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты профильного медиа сослались на отчет сервиса Speedtest компании Ookla, в котором приводится доля зарегистрированных в сети смартфонов Apple. Оказалось, что в четвертом квартале 2025 года доля iPhone Air составила 6,8 процента. Это больше, чем у iPhone 16 Plus годом ранее (2,9 процента), который заменил Air.

Авторы издания также отметили, что доля iPhone 17 Pro снизилась с 34,9 процента на старте продаж до 30,6 процента. При этом доля топового 17 Pro Max осталась неизмененной — около 55 процентов. Специалисты нашли и назвали причину покупки iPhone Air: по их мнению, некоторые пользователи готовы пожертвовать мощным процессором и продвинутой камерой ради очень тонкого корпуса. Модель Air имеет титановый корпус толщиной всего 5,6 миллиметра.

По данным Ookla, популярность тонких смартфонов Apple за пределами США оказалась еще выше. Так, в Южной Корее доля iPhone Air составила 11,2 процента, в Японии — 8,9 процента, в Сингапуре — 8,4 процента.

Ранее стало известно, что розничные продажи настольных персональных компьютеров упали в России на 25-30 процентов как в физическом, так и в стоимостном выражении. Снижение произошло на фоне удорожания электронных компонентов.

