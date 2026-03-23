Трамп назвал условие открытия Ормузского пролива

Трамп: Ормузский пролив сразу откроется, если США и Иран согласуют сделку

Ормузский пролив сразу откроется, если США и Иран согласуют сделку. Условие назвал американский президент Дональд Трамп, трансляция его брифинга доступна на YouTube-канале Fox News.

Глава Белого дома подчеркнул, что при достижении договоренности обстановка в проливе будет контролироваться совместно.

«Мной и аятоллой. Кто бы ни был аятоллой», — добавил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта.