Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 23 марта 2026Мир

Трамп назвал условие открытия Ормузского пролива

Трамп: Ормузский пролив сразу откроется, если США и Иран согласуют сделку
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ормузский пролив сразу откроется, если США и Иран согласуют сделку. Условие назвал американский президент Дональд Трамп, трансляция его брифинга доступна на YouTube-канале Fox News.

Глава Белого дома подчеркнул, что при достижении договоренности обстановка в проливе будет контролироваться совместно.

«Мной и аятоллой. Кто бы ни был аятоллой», — добавил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok