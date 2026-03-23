Трамп высказался об участии верховного лидера Ирана в переговорах

Трамп заявил, что США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана

США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, трансляция доступна на YouTube-канале Fox News.

По его словам, Вашингтон ведет переговоры с «человеком, который является самым уважаемым и лидером». «Нет, не с верховным лидером... Мы ничего от него не слышали», — отметил глава Белого дома на уточняющий вопрос.

Ранее политик объявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.