10:18, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

Журналист Кучер назвал парадоксом существование в США обособленных общин
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stan Grossfeld / The Boston Globe via Getty Images

Уехавший в США российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал интересным парадоксом существование в Америке обособленных общин, живущих по своим законам. На эту тему он высказался в трансляции на своем YouTube-канале.

«С одной стороны, Америка — это унитарное государство, это система, это власть государственная. С каждым годом власть государства усиливается (...) Но при этом это страна, в которой ты можешь, не уезжая, выйти из системы и жить совершенно по-своему», — раскрыл журналист, упомянув об общинах.

В качестве примера таких сообществ Кучер привел амишей и хасидов, а также коммуны, где участники стараются жить по принципам социализма. При этом он отметил, что члены общин, как правило, лишены социальных привилегий, которые есть у обычных американцев.

Ранее Кучер назвал бредом популярное мнение об Америке. Он не согласился с представлением о том, что в США легко добиться успеха.

