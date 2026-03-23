Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
В ведомстве добавили, что за сутки также сбиты 526 беспилотников самолетного типа. Районы их уничтожения не раскрываются.
Украина регулярно атакует российские объекты умными авиабомбами. Так, за неделю с 14 по 20 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 таких снарядов. Кроме того, за этот же период уничтожены 12 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун» и 2615 беспилотников.
В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.