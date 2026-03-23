12:17, 23 марта 2026Россия

Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

Минобороны России заявило об уничтожении восьми управляемых авиабомб ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что за сутки также сбиты 526 беспилотников самолетного типа. Районы их уничтожения не раскрываются.

Украина регулярно атакует российские объекты умными авиабомбами. Так, за неделю с 14 по 20 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 таких снарядов. Кроме того, за этот же период уничтожены 12 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун» и 2615 беспилотников.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.

