11:55, 23 марта 2026Мир

Умер бывший премьер-министр Франции Жоспен

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен ушел из жизни в возрасте 88 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Samson / Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Политик и видный деятель Социалистической партии Лионель Жоспен скончался в воскресенье, 22 марта, в возрасте 88 лет», — говорится в сообщении.

Жоспен занимал должность главы правительства Франции с 1997 по 2002 год в период президентства Жака Ширака. Политик дважды баллотировался на пост президента страны от Французской социалистической партии — в 1995 и 2002 годах.

Ранее правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству Франции. Поводом стала новая энергетическая стратегия, которая была принята властями страны без одобрения парламентом.

