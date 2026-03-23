Умер бывший премьер-министр Франции Жоспен

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен ушел из жизни в возрасте 88 лет

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Политик и видный деятель Социалистической партии Лионель Жоспен скончался в воскресенье, 22 марта, в возрасте 88 лет», — говорится в сообщении.

Жоспен занимал должность главы правительства Франции с 1997 по 2002 год в период президентства Жака Ширака. Политик дважды баллотировался на пост президента страны от Французской социалистической партии — в 1995 и 2002 годах.

