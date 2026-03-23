В Иране высказались о завершении войны

Резаи: Война будет продолжаться, пока США не выполнят все условия

Военный советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи высказался о завершении войны с Соединенными Штатами Америки (США). Об этом сообщает телеканал SNN.

Резаи заявил, что военный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока США не возместят все убытки, не снимут все экономические санкции и не дадут гарантий того, что не будут вмешиваться в дела Ирана.

«Это решение нашей нации, нашего лидера и наших вооруженных сил», — подчеркнул Резаи.

Ранее же президент США Дональд Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки.